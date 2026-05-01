إعلام باكستاني: استئناف الرحلات الجوية بين إسلام آباد وطهران بعد توقف شهرين بسبب الحرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام باكستاني، أعلن استئناف الرحلات الجوية بين إسلام آباد وطهران بعد توقف شهرين بسبب الحرب.

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية بأن تكليفة الحرب الأمريكية ضد إيران وصلت إلى 50 مليار دولار وليست 25 مليار دولار.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، أنه بينما مثل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام المشرعين هذا الأسبوع للدفاع عن طلب ميزانية البنتاجون الضخمة البالغة 1.5 تريليون دولار، برزت حقيقة أكثر تكلفة بكثير للصراع مع إيران - إذ تُقدّر التكلفة الحقيقية للحرب بنحو 50 مليار دولار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التقييمات الداخلية - أي ما يقارب ضعف التقدير المعلن الذي نُشر يوم الأربعاء.

وفي شهادته أمام الكونجرس، قدّر مسؤول في البنتاجون تكلفة عملية "الغضب الملحمي" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل بالكامل تكلفة المعدات المتضررة أو المدمرة أو المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة.

ويُعزى مبلغ الـ 25 مليار دولار في معظمه إلى تكلفة الذخائر المستخدمة.

على سبيل المثال، فقد البنتاجون 24 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، وهي طائرات متطورة بدون طيار قد تصل تكلفة الواحدة منها إلى 30 مليون دولار أو أكثر، مما يُبرز سرعة تزايد الخسائر المالية.

وبالنظر إلى التقدير الأعلى، فإنه لا يعكس فقط وتيرة العمليات، بل يعكس أيضاً التكاليف الخفية للخسائر، حيث تُعيد المعدات المفقودة في الميدان تشكيل السجل المالي.

وكانت شبكة CNN أول من أفاد بأن التقدير الحقيقي أقرب إلى 40-50 مليار دولار.



