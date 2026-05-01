قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يتمتع بحالة جيدة.. إيران تنفي شائعات حول صحة المرشد الأعلى
شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين
دعاء الفجر للرزق مستجاب.. ردده بيقين وانتظر الإجابة
طرق استخراج شهادة ميلاد ممكينة
وصل لـ 7942 جنيهًا.. أغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم
سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
الكشف عن تفاصيل جديدة في الهجوم المسلح على فعالية بحضور ترامب
السفارة الأمريكية: لبنان أمام فرصة حاسمة لتحديد مستقبله
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع
ملك البحرين: الهجوم الإيراني كشف من باعوا ضمائرهم للعدو
استقرار في الصاغة .. أشهر عيار ذهب شوف وصل كام
53.67 جنيه.. أعلي سعر دولار في البنوك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

برلماني باكستاني : نسعى للحفاظ على قنوات الحوار بين طهران وواشنطن

واشنطن وطهران
هاني حسين

قال آجا شاهزيب دوراني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني، إنّ الوضع بين إيران والولايات المتحدة شديد التعقيد، موضحًا أنه لا يتعلق بخلاف بسيط بين طرفين، بل بتشابكات أوسع.

وأشار إلى أن باكستان بذلت وتواصل بذل كل ما تستطيع للحفاظ على قنوات الحوار بين الجانبين بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الأمن والسلام.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الوزراء شدد على أهمية عدم خرق وقف إطلاق النار، والعمل على ضمان التزام الطرفين به، مع السعي لوضعهما على طاولة الحوار.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل ما أُنفِق من قدرات عسكرية، حيث أُشير إلى استخدام أكثر من 25 مليار دولار في الأسلحة من جانب، واستهلاك نحو 5000 طائرة مسيّرة في المنطقة من جانب آخر.

وذكر، أن الجهود التفاوضية تركز على إيجاد مناطق الاتفاق بدلًا من الاختلاف، مشيرًا إلى أن المحادثات ستستمر مع تقديم مطالب من الطرفين، كل  استراتيجيته، قبل العودة لمناقشتها داخليًا.

وأعرب عن أمله في أن تنجح باكستان ودول المنطقة في الوصول إلى سلام مستدام.
 

باكستان ايران أمريكا طهران اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

ايران

إيران تخدع ترامب .. طهران تهرب من الحصار الأمريكي بحيلة ذكية

ترشيحاتنا

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الجديدة

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 4 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت .. شاهد

بالصور

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

النمل
النمل
النمل

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد