برلماني باكستاني : نسعى للحفاظ على قنوات الحوار بين طهران وواشنطن

قال آجا شاهزيب دوراني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني، إنّ الوضع بين إيران والولايات المتحدة شديد التعقيد، موضحًا أنه لا يتعلق بخلاف بسيط بين طرفين، بل بتشابكات أوسع.

وأشار إلى أن باكستان بذلت وتواصل بذل كل ما تستطيع للحفاظ على قنوات الحوار بين الجانبين بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الأمن والسلام.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الوزراء شدد على أهمية عدم خرق وقف إطلاق النار، والعمل على ضمان التزام الطرفين به، مع السعي لوضعهما على طاولة الحوار.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل ما أُنفِق من قدرات عسكرية، حيث أُشير إلى استخدام أكثر من 25 مليار دولار في الأسلحة من جانب، واستهلاك نحو 5000 طائرة مسيّرة في المنطقة من جانب آخر.

وذكر، أن الجهود التفاوضية تركز على إيجاد مناطق الاتفاق بدلًا من الاختلاف، مشيرًا إلى أن المحادثات ستستمر مع تقديم مطالب من الطرفين، كل استراتيجيته، قبل العودة لمناقشتها داخليًا.

وأعرب عن أمله في أن تنجح باكستان ودول المنطقة في الوصول إلى سلام مستدام.

