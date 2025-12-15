يسري الفخراني: عبلة كامل من أصدق الناس

تحدث الكاتب يسرى الفخرانى، عن علاقته الإنسانية والفنية بالفنانة القديرة عبلة كامل، وعبر عن صدقها الشديد مع ذاتها ودقتها فى التعامل مع الكلمة، سواء تلك التى تقولها أو التى تقال عنها.

وكتب يسري الفخرانى عبر فيسبوك: «لفترة طويلة كنت والأستاذة عبلة كامل أصدقاء، وهى من أصدق الناس مع ذاتها بشكل لا يقبل المناقشة، لذلك كان ميزان تعاملها مع الكلمة التى تقولها دقيق للغاية، والكلمة التى تُكتب أو تُقال عنها يحمل نفس الدقة، لا تقبل مبالغة فى مدح ولا اختصاراً لقيمة، خجولة إلى أبعد مدى، بسيطة أقل من أى توقع، كريمة دون تفكير وحَذّرة لا يدخل دائرة حياتها أحد دون مراجعة».

وأضاف: «عبلة كامل تقرأ جيدا وتسمع جيدا وتقرر جيدا، وهى إنسانة طموحة لكن بلا طمع، حالمة بلا جوع، وكل قرارتها الفنية كانت محصورة فى انتقاء أدوار جيدة تستمتع بالتمثيل فيها، كما أن ابنتيها دائما هما أول وأهم الأشياء ثم أى شئ أخر ».

تابع: « السيدة عبلة كامل حين قررت الإنسحاب إلى دائرة أصغر كانت شُجاعة تحملت كل خسارة قد نتخيلها وتحملت كل وِحّدة بعيدا عن الأضواء الساحرة، لكى تعيش الحياة على طريقتها، حقها الاختيار وحقنا أن نظل نتذكر الفنانة الموهوبة والإنسانة الطيبة البسيطة».