لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

علّق الإعلامي يسري الفخراني على الأزمة الصحية التي مرّت بها الفنانة أنغام، مؤكداً أنه ضد فكرة تداول أخبار عن الحالة الصحية للفنانة.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي فيس بوك عن الفنانة: "تداول أخبار عن صحة أنغام من كل عابر سبيل بالسلب أو الإيجاب مش دور أي حد".

وتابع: "وهو مؤلم لها ولأسرتها ولأصدقائها ولمحبيها، نكتفى بالدعاء لها بالشفاء والعافية.. ثم.. لا أحد يملك الحقيقة".



انتشرت شائعات كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم بتدهور الحالة الصحية للنجمة أنغام ولكن الاعلامي محمود سعد نفى كل ما تردد وتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية بمنشور منذ قليل على الفيسبوك .

وكتب: "طلبتم مني اطمنكم على صحة أنغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى.. في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقًا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدًا.. دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وإن شاء الله اطمنكم عليها أولاً بأول "