بتتعافى .. ما لا يعرفه الكثير عن مرض أنغام

انتشرت شائعات كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم بتدهور الحالة الصحية للنجمة أنغام ولكن الاعلامي محمود سعد نفى كل ما تردد وتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية بمنشور منذ قليل على الفيسبوك وكتب :"طلبتم مني اطمنكم على صحة انغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى.. في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح اطلاقا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا.. دعواتكم ان ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وان شاء الله اطمنكم عليها أول بأول "

وكانت أنغام أصيبت بوعكة صحية شديدة نتيجة وجود ورم صغير في البنكرياس ولكنها خضعت للفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.



وفي تقرير سابق كشف موقع كيلافند كلينك عن أسباب ورم البنكرياس ومنها :

التعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية والبتروكيماويات.

السمنة وخاصة إذا كنت تحمل وزنا إضافيا حول خصرك.

داء السكري، وخاصةً داء السكري من النوع الثاني .

ومن أسباب الإصابة بهذا المرض ايضا التدخين .

ومن أبرز مضاعفات ورم البنكرياس نقص الوزن حيث يفقد الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس وزنهم لأن الورم يستنفد الكثير من طاقة الجسم ويصعب تناول الطعام بسبب الغثيان والقيء اللذين تسببهما علاجات الورم أو ضغط الورم على المعدة وأحيانًا يصعب على الجسم هضم العناصر المغذية من الطعام لأن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من العصارات الهاضمة.