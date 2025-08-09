قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شالت حتة منه| بعد استئصال أنغام للبنكرياس.. اعرف أعراض إصابته بالسرطان

اسماء محمد

عانت الفنانة أنغام من أزمة صحية كبيرة بسبب إصابة البنكرياس بورم خطير أدى لدخولها العمليات عدة مرات.

وعاشت الفنانة المصرية أنغام خلال الأيام الماضية فترة صعبة مليئة التقلبات والألم بسبب حالتها الصحية ومضاعفات العمليات والإجراءات الطبية.

وكانت أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة انغام هى إجراء عملية جراحية لاستئصال جزء من البنكرياس وحالتها مستقرة حاليا.

يساعد الاكتشاف المبكر لسرطان البنكرياس في الوقايه من مضاعفاته الخطيره التي يمكن ان تؤدي الى الاستئصال.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم أعراض سرطان البنكرياس.

أعراض سرطان البنكرياس 
 

قد لا يكون لسرطان البنكرياس أي أعراض أو قد يكون من الصعب اكتشافه.

يمكن أن تشمل أعراض سرطان البنكرياس ما يلي:

يتحول بياض عينيك أو بشرتك إلى اللون الأصفر ( اليرقان )، وقد تعاني أيضًا من حكة في الجلد وبول أغمق وبراز أفتح من المعتاد
فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة
الشعور بالتعب أو عدم وجود الطاقة
ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بالحر أو الرعشة
يمكن أن تؤثر أعراض أخرى على عملية الهضم لديك، مثل:

الشعور أو المرض
الإسهال أو الإمساك، أو أي تغيرات أخرى في برازك
ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر، وقد يزداد سوءًا عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويتحسن عند الانحناء إلى الأمام
أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالانتفاخ

إذا كنت تعاني من حالة أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، فقد تحصل على أعراض مثل هذه بانتظام.

قد تجد أنك تعتاد عليها و لكن من المهم مراجعة طبيب عام إذا تغيرت أعراضك، أو ساءت، أو لم تعد

