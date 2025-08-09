البنكرياس.. إعلامية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لانغام

كشفت الإعلامية سهير جوده تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعدما مرت بفترة صعبة وأجرت عملية جراحية دقيقة في البنكرياس، بسبب وجود «كيس» على البنكرياس.

ومن جانبها أشارت مفيدة شيحة في برنامجها «الستات» على قناة النهار، عن الفنانة: «أنا أعتقد إنها مرت بفترة صعبة في حياتها وهي الفترة اللي فاتت، وأخر حاجة محمود سعد قالها على السوشيال ميديا هو إنها بخير وبتتحسن وهاتخرج قريب».

لترد سهير جودة في البرنامج: «هي لسه في ألمانيا تحت رعاية طبية دقيقة، ولكن الحمد لله عملية البنكرياس عدت وعملت تحليل وطلع مفيش عندها أي ورم ولا أي مشكلة، وأنغام هي ليها محبة كبيرة ومحدش يملؤ الفراغ بتاعها إلا عودتها».

بخير وبتتعافى.. محمود سعد يطمئن محبي أنغام على صحتها

حرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة جمهور ومحبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام، هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى، في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا، هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا، دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى، وان شاء الله اطمنكم عليها أولا بأول”.

مرض أنغام

وعانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة، بـ"ورم في البنكرياس"، وأجرت عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة؛ للتخلص منه، بعد أن تسبب في معاناتها من مضاعفات صحية عديدة، استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.