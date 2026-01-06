قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق في 2026

جهاز Pad 10 Pro
جهاز Pad 10 Pro
لمياء الياسين

استغلت شركة Honor إطلاق هاتف Honor Power 2 لتقديم جهازين لوحيين جديدين وهما هونر Pad 10 Pro و هونر Pad X10 Pro  لاستهداف فئتين مختلفتين تماماً من المستخدمين.

يُعد جهاز Pad 10 Pro جهازًا باهظ الثمن يوفر الإنتاجية والترفيه، بينما يركز جهاز Pad X10 Pro بشكل أكبر على التعليم.

هونر باد 10 برو


هونر باد 10 برو

يأتي جهاز Honor Pad 10 Pro اللوحي بشاشة LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.8K تدعم معدل تحديث 144 هرتز ونطاق ألوان DCI-P3. كما يتوفر إصدار Soft Light المصمم ليمنحك تجربة قراءة أقرب إلى قراءة الورق.

ووفقًا للشركة، تدعم الشاشة العديد من تقنيات العناية بالعين، بما في ذلك الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الأجهزة، والتعتيم العالمي للتيار المستمر، وحماية العين من عدم التركيز، وشاشة مساعدة على النوم تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek Dimensity 8350 Ultra، مقترنًا ببطارية كبيرة سعتها 10100 مللي أمبير، أما الصوت، فيتم توفيره عبر نظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات صوت بتقنية الصوت المكاني.

مواصفات  جهاز Pad 10 Pro

ومن ناحية البرمجيات، فإن جهاز Pad 10 Pro يدعم WPS على مستوى الكمبيوتر الشخصي، وتعدد المهام على غرار سطح المكتب.
كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المستندات، والتعرف على الصيغ المكتوبة بخط اليد.

ويبدأ سعر جهاز Honor Pad 10 Pro من 2499 يوانًا صينيًا (حوالي 358 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويمكنك أيضًا إقرانه بقلم (Magic Pencil 4s) مقابل 399 يوانًا صينيًا إضافيًا (حوالي 58 دولارًا أمريكيًا). أما حزمة Soft Light Edition مع القلم، فسعرها 2699 يوانًا صينيًا (حوالي 385 دولارًا أمريكيًا).

جهاز Honor Pad X10 Pro

ويبدأ سعر جهاز Honor Pad X10 Pro من 1499 يوانًا صينيًا (حوالي 215 دولارًا أمريكيًا). يتميز بشاشة LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB، وسطوع يصل إلى 400 شمعة.

ويستخدم الجهاز اللوحي معالج سنابدراجون 685، مدعومًا ببطارية سعة 8300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 35 واط. يتميز بنظام صوتي رباعي السماعات وتصميم خفيف الوزن مصنوع بالكامل من المعدن، حيث يزن 475 غرامًا فقط. تشمل خيارات الألوان الرمادي الجبلي والأزرق السماوي.

ميزات جهاز Honor Pad X10 Pro

ويتميز جهاز Pad X10 Pro ببرمجياته المتطورة، حيث يأتي مزودًا مسبقًا بموارد تعليمية شاملة للمراحل الدراسية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك دورات من مدرسة بكين الثانوية رقم 4، وأدوات مساعدة في الواجبات المنزلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي،  كما يدعم الجهاز التعاون عبر شاشات متعددة، ومشاركة الملفات، والمساعدة في الطباعة.

شركة Honor هاتف Honor Power 2 هونر Pad 10 Pro جهاز Pad X10 Pro

