مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
تعادل مثير بين أتلتيكو مدريد وكلوب بروج في ملحق دوري الأبطال

رباب الهواري

تعادل فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-3، في مباراة قوية أقيمت ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.


 

وبدأ أتلتيكو اللقاء بشكل قوي بعدما افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق ركلة جزاء نفذها جوليان ألفاريز بنجاح.

واستمر ضغط الفريق الإسباني حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عبر أديمولا لوكمان، مستفيدًا من تمريرة حاسمة قدمها أنطوان جريزمان.

في الشوط الثاني، عاد كلوب بروج بقوة وقلص الفارق في الدقيقة 51 عن طريق رافاييل أونيديكا، ثم نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 60 بعد هدف نيكولو تريزولدي عقب تمريرة من مامادو دياخون.

وفي الدقيقة 79، استعاد أتلتيكو مدريد التقدم من جديد بعد هدف عكسي سجله جوئيل أوردونيز بالخطأ في مرمى فريقه، إلا أن الإثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة، حيث تمكن كلوب بروج من خطف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق كريستوس تزوليس، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3-3 في مباراة اتسمت بالندية والمتعة.

بودو جليمت يفاجئ إنتر ميلان بثلاثية في الملحق الأوروبي

وفي مواجهة أخرى ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16، تلقى فريق إنتر ميلان خسارة مفاجئة أمام بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق النرويجي.

وافتتح بودو جليمت التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق سوندر فيت بعد تمريرة من كاسير هيج، قبل أن ينجح إنتر في العودة سريعًا عبر فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 30 بعد تمريرة من كارلوس أوقستو.

لكن في الشوط الثاني، حسم بودو جليمت اللقاء بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عبر ينس هاوجي بصناعة كاسير هيج، ثم أضاف كاسبر هيج الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد تمريرة من أول ديدريك بلومبرج، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للفريق النرويجي بنتيجة 3-1.


 

