تعادل مثير بين أتلتيكو مدريد وكلوب بروج في ملحق دوري الأبطال

تعادل فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-3، في مباراة قوية أقيمت ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.





وبدأ أتلتيكو اللقاء بشكل قوي بعدما افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق ركلة جزاء نفذها جوليان ألفاريز بنجاح.

واستمر ضغط الفريق الإسباني حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عبر أديمولا لوكمان، مستفيدًا من تمريرة حاسمة قدمها أنطوان جريزمان.

في الشوط الثاني، عاد كلوب بروج بقوة وقلص الفارق في الدقيقة 51 عن طريق رافاييل أونيديكا، ثم نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 60 بعد هدف نيكولو تريزولدي عقب تمريرة من مامادو دياخون.

وفي الدقيقة 79، استعاد أتلتيكو مدريد التقدم من جديد بعد هدف عكسي سجله جوئيل أوردونيز بالخطأ في مرمى فريقه، إلا أن الإثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة، حيث تمكن كلوب بروج من خطف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق كريستوس تزوليس، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3-3 في مباراة اتسمت بالندية والمتعة.

بودو جليمت يفاجئ إنتر ميلان بثلاثية في الملحق الأوروبي

وفي مواجهة أخرى ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16، تلقى فريق إنتر ميلان خسارة مفاجئة أمام بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق النرويجي.

وافتتح بودو جليمت التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق سوندر فيت بعد تمريرة من كاسير هيج، قبل أن ينجح إنتر في العودة سريعًا عبر فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 30 بعد تمريرة من كارلوس أوقستو.

لكن في الشوط الثاني، حسم بودو جليمت اللقاء بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عبر ينس هاوجي بصناعة كاسير هيج، ثم أضاف كاسبر هيج الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد تمريرة من أول ديدريك بلومبرج، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للفريق النرويجي بنتيجة 3-1.



