مش لوحدك يا زعيم.. ياسمين عبد العزيز تستعين بفيديو عادل إمام.. ماذا تقصد؟

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر به الزعيم عادل إمام، من حوار قديم له مع الاعلامية هالة سرحان.

وخلال الحوار، قال عادل إمام لـ هالة سرحان: «أنا محير ناس كتير.. وفيه ناس كتير متغاظة مني مش فاهم ليه؟ والغريبة إن الناس دي من المهنة اللي هو إزاي أنا أفضل متواصل لهذه الفترة.. بس أنا مبيهمنيش».

بينما علقت ياسمين عبد العزيز، على فيديو عادل إمام -التي أعادت نشره- قائلة: «مش لوحدك والله يا زعيم».

أعمال ياسمين عيد العزيز

وتشارك ياسمين عيد العزيز، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بمسلسل وننسى اللي كان، والمعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.