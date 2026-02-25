قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

17 تريليون جنيه إجمالي التداول بالبورصة خلال 12 شهرا

البورصة المصرية
البورصة المصرية
علياء فوزى

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير حتي ديسمبر  من العام 2025، بنسبة 19.2% على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، قيمة بلغت 17,089 تريليون جنيه، مقابل 14,333 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.2%، وفقا لهيئة الرقابة المالية.

تداول الأسهم

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة “تداول الأسهم” في البورصة المصرية ارتفعت خلال العام  2025 بنسبة 12.7%، لتسجل 1,351,133 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1,198,406 تريليون جنيه خلال  العام 2024.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال  الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، بلغت قيمة “تداولات السندات وأذون الخزانة” نحو 15,738 تريليون جنيه، مقارنة بـ 13,135,118.7 تريليون جنيه خلال  العام 2024، بمعدل ارتفاع 19.8%.

 14.3 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2024

وارتفع إجمالي قِيَم التداول بنسبة 344.8%؛ لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024، مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه في 2023، بنسبة نمو 344.8%، مدفوعة بقفزة كبيرة في قيم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة)؛ نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.

تداول الأوراق الحكومية

وسجلت تداول الأوراق الحكومية، ارتفاعا، بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024، مقارنة بـ 2.487 تريليون جنيه في 2023.

كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة في تاريخ البورصة المصرية - مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.

البورصة المصرية الأسهم السندات أذون الخزانة

