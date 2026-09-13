قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا إلى أهلي دبي مقابل 5 ملايين دولار.. واللاعب يستعد لمغادرة القاهرة
دوي انفجارات يهز مدينة سيريك جنوب إيران.. والمصدر غير معلوم
اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم جنوبا
لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير
زد يكشف حقيقة رحيل محمد شوقي.. تفاصيل
الأزهر الشريف يعلن الشروط الرسمية لمسابقة حفظ القرآن الكريم 2027/2026
الصيف يودع المصريين.. ملامح الطقس خلال الأيام الأخيرة من فصل الحر
اخبار التوك شو| الفنانة لوسي تتحدث عن اعتزال الفن.. و25 مليون طالب بدأوا العام الدراسي
من لا يستطيع النوم.. أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي تخلصك من الأرق فورا
استجابة لطلبات الركاب.. تمديد قطار العاصمة ساعة ليلاً ابتداءً من الأحد 13 سبتمبر
إنفجارات عنيفة تهز جنوب إيران || تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تيسيرات جديدة من الرقابة المالية لشركات التأمين المهنية 2026.. أبرز المستفيدين

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بالسماح للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين بتعيين مراقب حسابات مقيّد في القسم الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك في إطار تيسير ممارسة تلك الشركات لأنشطتها.

الشركات المستفيدة من القرار الجديد

الوساطة في التأمين

الوساطة في إعادة التأمين

الخبرة الاستشارية في مجال التأمين

الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار التأمينية

إلغاء شرط القسم الأول لمراقبي الحسابات

يتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية الخاصة بهذه الأنشطة، من خلال إلغاء الاشتراط الذي كان يُلزم الشركات بأن يكون مراقب حساباتها مقيدًا حصريًا في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي استجابةً لمتغيرات الواقع العملي، بهدف تخفيف الاشتراطات على الشركات المهنية في قطاع التأمين، ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يسهم في:تحفيز نشاط هذه الشركات، تعزيز دورها في تطوير القطاع التأميني، زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

الإطار التنظيمي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024

في سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، أكثر من 80 قرارًا تشكل الإطار التنظيمي الشامل لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وسائر الكيانات الخاضعة لأحكام القانون، ومن أبرزها:

القرار رقم (69) لسنة 2025: بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

القرار رقم (25) لسنة 2026: بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين

القرار رقم (54) لسنة 2026: بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين

موعد نشر القرار وبدء سريانه

من المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الرقابة المالية شركات التأمين قانون التأمين الموحد مراقب الحسابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ترشيحاتنا

شبانة

شبانة: بيان اعتذار بيزيرا يصلح مسلسل في رمضان.. ورحيله على طريقة وسام أبوعلي

الحسين عموتة

خالد جاد الله: لا توجد مؤشرات للتفاؤل مع عموتة.. وعمر فايد الأفضل لتدعيم دفاع الأهلي

خوان بيزيرا

عصام مرعي: بيزيرا صدر الوهم لجماهير الزمالك.. ورحيله يحافظ على غرفة الملابس

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد