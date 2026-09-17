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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: دبلوماسية قادة الدول تشكل ركيزة العلاقات بين بكين وواشنطن

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
القسم الخارجي

صرح وزير الخارجية الصيني وانج يي، يوم الخميس، لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مكالمة هاتفية بأن على البلدين "الاستعداد جيداً للمرحلة المقبلة من التفاعلات رفيعة المستوى بروح المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل"، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.

وأشار وانج إلى أن دبلوماسية قادة الدول تشكل ركيزة العلاقات الصينية الأمريكية، مضيفاً أنه ينبغي للجانبين تعزيز التواصل، ودفع التعاون قدماً، وإدارة الخلافات، واحترام المصالح الجوهرية لكل منهما، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وجاءت المكالمة قبل أسبوع من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 سبتمبر، وفقاً لما ذكره الأخير.

ولم يتضمن الملخص الرسمي الصيني للمكالمة تأكيدا صريحا لاجتماع مرتقب بين شي وترامب، لكنه أشار إلى أن وانج وروبيو "أجريا مناقشات معمقة ركزت على التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين".

كما ناقش الوزيران الوضع في الشرق الأوسط، بحسب وزارة الخارجية الصينية، وذلك بعد يوم واحد من استضافة وانج لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بكين لإجراء محادثات.

وخلال اجتماعه مع عراقجي يوم الأربعاء، حث وانج كلاً من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، والعودة إلى اتفاق السلام المؤقت الذي وقعاه في يونيو، و"الانخراط في مشاورات جوهرية"، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية الصيني وانج يي وزير الخارجية الأمريكي

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