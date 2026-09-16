الصين تدعم باكستان في إنشاء مركز لإنفاذ القانون يعتمد على الذكاء الاصطناعي

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وافقت الصين على دعم باكستان في إنشاء مركز حديث لإنفاذ القانون يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار سعي البلدين لتوسيع التعاون في مجال الأمن الداخلي.

وذكرت وزارة الداخلية الباكستانية - في منشور على منصة "إكس" - أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع اليوم الأربعاء بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونائب وزير الأمن العام الصيني، تشي يان جون،.

وبحسب منشور الوزارة، ناقش الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، والتدابير المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والتعاون في تدريب الشرطة واستخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة.

وأشارت الوزارة إلى أن الصين ستتعاون مع باكستان في إنشاء مركز إنفاذ القانون، الذي وصفه نقوي بأنه سيكون "رمزا مشرقا آخر للصداقة بين باكستان والصين".

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التعاون القائم في المجالات الأمنية وبحثا سبل تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. واتفقا على توسيع التعاون في برامج تبادل تدريب الشرطة واستخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة.