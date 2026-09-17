مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما، بينما أصيب آخر في حادث تصادم دراجة بخارية وجرار زراعي بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.

وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية بجرار زراعي في احدى قرى مركز العدوة، ما أسفر عن مصرع عاشور . ع . م 28 سنة ، ورمضان .م . ع 33 سنة، فيما اصيب آخر ويدعى عصام . ر وجميعهم مقيمين بمركز العدوة.

وتم ندب الدكتور خلف رياض مفتش صحة المركز لمناظرة الجثامين، وتبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ اثر تصادم الرأس بجسم صلب ونزيف بالمخ وسحجات متفرقة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة مالم تفيد تحريات المباحث غير ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح ذدفن الجثتين.

