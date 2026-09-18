أنا خدام المشاهد.. إبراهيم فايق يكشف موقفه من الانتماء

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن موقفه من الانتماء للأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أنه يحرص على التعامل بحياد مع مختلف الأندية، وأن هدفه الأساسي هو تقديم محتوى رياضي وترفيهي للمشاهدين بعيدًا عن التعصب.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية: «فكرة إنك تبقى على الحياد طول الوقت دي أصعب حاجة في الدنيا، وأنا أكتر سؤال بتسأله: أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟».

وأضاف: «الحقيقة أنا دايمًا بقول، أنا بشوف نفسي خدام المشاهد، إحنا بنقدم منتج ترفيهي ممتع، فأنا المفروض أجي أبسطك كل يوم، مش أجي أزود عليك عبء أو أعمل محتوى فيه تعصب».

وتابع: «أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي، وزي ما بشوف في الأهلي بقول، وزي ما بشوف في الزمالك بقول».

وأوضح فايق أنه لا يرفض فكرة انتماء الإعلامي لنادٍ معين، معتبرًا أنها موجودة في العديد من التجارب الإعلامية حول العالم، لكنه يرى أن الحياد هو المسار الذي اختاره لنفسه.

وقال: «أنا مش ضد فكرة انتماء الإعلامي، لأن ده موجود في العالم كله، أسهل حاجة إني أقول أنا أهلاوي أو أنا زملكاوي وأكسب جهة معينة، وده هيخلي الجهة دي تدافع عني في أوقات معينة ويصدوا أي هجمة عليا».

واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: «الحقيقة إن الحياد طريق طويل شوية لكنه ممتع، والمهم تكون راضي عن نفسك».