عميد معهد كبد المنوفية لصدي البلد: اعتذرت للمرضة بعد تعدي الطبيب عليها بالحذاء وجاري التحقيق

قال الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، أنه تقدم باعتذار إلي الممرضة التي تم الاعتداء عليها من قبل رئيس أحد الأقسام في معهد الكبد.

وأكد في تصريحات لصدي البلد، أن هناك تحقيق موسع بعد الواقعة مباشرة حيث قرر رئيس جامعة المنوفية إحالة الواقعة بأكلمها للتحقيق.

وأضاف أن المعلومات الأولية تؤكد تعدي رئيس القسم علي الممرضة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في الواقعة.

وأشار عميد معهد الكبد، إلي أنه وعد الممرضة بحصولها علي حقها بعد الاعتذار لها، موضحا أنه سيتم الاستماع إلي كافة الأطراف وشهود العيان في الواقعة.

وأوضح أنه لا يوجد مبرر للاعتداء علي أي شخص داخل المؤسسة الطبية وسيتم فحص كاميرات المراقبة من قبل جهات التحقيق.

يذكر أن رئيس قسم بمعهد الكبد القومي قد تعدي علي ممرضة اثناء تادية عملها حيث تطورت المشاجرة بينهم إلي رفع الطبيب الحذاء علي الممرضة وسط حالة من الهرج داخل معهد الكبد القومي.

وأصدرت جامعة المنوفية بيانا أكد فيه الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، أن ما حدث هو واقعة فردية ومحدودة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن وجود خلافات أو مشكلات بين أي من جهات العمل أو الأطراف المختلفة داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.