خلال 3 أشهر.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1080 جلسة دوار ويستهدف 54 ألف شخص

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع، مشيداً بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع وعي المرأة والأسرة، وتعزيز قدراتهما الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتوفير سبل الدعم والحماية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

من جانبها اشارت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، عن تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2026، شملت محاور التمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية والصحة، إلى جانب تقديم الخدمات المختلفة للسيدات والفتيات بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضحت أن محور التمكين الاقتصادي شهد تنفيذ 40 دورة لريادة الأعمال استهدفت 1000 سيدة، للتدريب على اختيار المشروعات المناسبة وإعداد دراسات الجدوى المبسطة وأسس إدارة المشروعات متناهية الصغر وطرق التمويل المختلفة، فضلاً عن تنفيذ تدريبين للمشاغل اليدوية بمشاركة 30 سيدة، لتنمية مهارات تصميم وخياطة الملابس وقص الباترون والتعامل مع أعطال الماكينات.

كما تم تنفيذ 16 دورة للتثقيف المالي استهدفت 256 سيدة، للتوعية بأساليب إعداد الميزانية الشخصية والادخار، إلى جانب 56 تدريباً للتثقيف المالي والشمول المالي استهدفت 3065 مستفيداً، للتعريف بأهمية مشروعات الاقتراض والادخار ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والتمكين الاقتصادي.

وفي محور التوعية المجتمعية، نفذ الفرع 1080 جلسة دوار استهدفت 54 ألف مواطن ومواطنة، تناولت قضايا السكان والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء وأساليب التربية السليمة، بالإضافة إلى تنظيم 10 ندوات لمناهضة العنف ضد المرأة استهدفت 456 مستفيداً، للتوعية بمخاطر العنف والزواج المبكر وزواج القاصرات، والتعريف بدور مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن بالمجلس وخط نجدة الطفل.

وشملت الأنشطة تنفيذ 17 ندوة بعنوان «معاً بالوعي نحميها» استهدفت 725 مستفيداً، و15 ندوة أخرى في إطار المبادرة استهدفت 754 مستفيداً، للتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة ودور المجلس في حماية الأسرة والمجتمع، فضلاً عن تنفيذ 10 حملات لطرق الأبواب بمشاركة 18 مركزاً و43 قرية، تضمنت 8140 زيارة استهدفت الوصول إلى 41 ألفاً و952 سيدة، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجباً وطنياً والتعريف بكيفية التصويت السليم.

كما نظم المجلس 4 معسكرات للتنشئة المتوازنة استهدفت 200 مستفيد، للتوعية بحقوق وواجبات الزوجين والتنشئة السليمة للأطفال ومناهضة العنف وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، إلى جانب دورتين تدريبيتين حول مبادرة «معاً بالوعي نحميها» استهدفتا 100 مستفيد، للتعريف بأهداف المبادرة ورسائلها التوعوية وآليات التواصل الفعال مع المواطنين.

وفي إطار مواجهة التحديات المجتمعية والتكنولوجية، تم تنظيم ندوتين حول مخاطر الجرائم الإلكترونية والتحرش الإلكتروني وآليات الحماية والإبلاغ، استهدفتا 128 مستفيداً، و8 ندوات لترشيد استهلاك المياه استهدفت 532 مستفيداً، بالإضافة إلى 15 ندوة بالجامعات للتوعية بجرائم تقنية المعلومات والعنف الإلكتروني، استهدفت 1430 مستفيداً، للتعريف بأشكال هذه الجرائم وسبل مواجهتها وحماية الحسابات الشخصية وآليات الإبلاغ.

وعلى صعيد محور الصحة، نفذ الفرع 6 ندوات للتوعية بالمبادرات الصحية ورفع الوعي الصحي للمرأة، استهدفت 326 سيدة، للتعريف بالخدمات والمبادرات الصحية التي تقدمها الدولة وأهمية الكشف الطبي المبكر للوقاية من الأمراض ومخاطر الزواج المبكر.

وفي إطار تيسير حصول المرأة على الخدمات الحكومية وإثبات الهوية، نجح الفرع في استخراج 2500 استمارة بطاقة رقم قومي للسيدات بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام حصولهن على الخدمات المختلفة.

وأكدت الدكتورة عايدة عطية استمرار جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية والتدريبية، والتوسع في الوصول إلى السيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بما يعزز تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، ويدعم استقرار الأسرة ويحافظ على تماسك المجتمع.