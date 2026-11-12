رئيس جامعة الزقازيق يلتقي أعضاء القافلة التنموية الشاملة قبيل انطلاقها إلى شلاتين وأبو رماد وحلايب

في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به جامعة الزقازيق لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المناطق الحدودية والنائية بمختلف المحافظات، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزارء، وتحت رعاية الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واالدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنسيق من الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب وإشراف الدكتورة أمل عطا منسق القوافل الطبية بالجامعة وبالتعاون مع مؤسسة النادي الأهلي.

التقى الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة أعضاء القافلة التنموية الشاملة قبيل مغادرتهم إلى مدن (شلاتين – أبو رماد – حلايب)؛ للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على الترتيبات النهائية لانطلاق أعمالها، المقرر تنفيذها خلال الفترة من السبت 14 نوفمبر وحتى الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بما يضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والبيطرية والتوعوية بالمجان لأهالي المنطقة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الجامعة أن القوافل التنموية الشاملة تمثل أحد المسارات الفاعلة لترجمة رسالة الجامعة المجتمعية إلى خدمات ملموسة تصل إلى المواطنين بمختلف المناطق، لا سيما بالمناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات الحدودية والنائية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تسخير إمكاناتها العلمية والطبية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية والخدمات المتخصصة، والإسهام في تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان النحاس أن القافلة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بالمدن الثلاث، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والبيطرية والتوعوية، يقدمها فريق من الأساتذة والأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات الأهالي وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم بالمجان طوال فترة تنفيذ القافلة.

جدير بالذكر أن القافلة تأتي ثمرةً لتضافر جهود نخبة من أساتذة وأطباء كلية الطب بجامعة الزقازيق، بالتنسيق مع الأستاذ محمود نصر مدير عام الإدارة العامة للمشروعات، وكافة الجهات المعنية، وتضم فريقًا متخصصًا يشارك فيه 54 طبيبًا بمختلف التخصصات الطبية، إلى جانب طبيبين بيطريين، وطبيبين في طب الأسنان، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الصحة النفسية؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية بالمجان لأهالي المدن الثلاث.