تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة وصل 10 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع و562 شاحنة و124 سيارة،فضلا عن وصول وسفر 1751 راكبا بموانيها.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم/السبت/ - أن حركة الواردات شملت 5 سفن و 4500 طن بضائع و 304 شاحنات و 107 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و 5500 طن بضائع و 258 شاحنة و 17 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية2 ، دليلة ، بينما غادرته السفينتين ALCUID EXPRESS و أمل؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 4784 طن بضائع و236 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن"الحسين و سينا و آور وآيلة" .