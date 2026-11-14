طارق حسانين: الترسانة قادم بقوة.. وأطالب الجماهير بمساندة الفريق وعدم التخلي عنه

أكد طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، أن النادي يمتلك العديد من الكوادر والخبرات القادرة على خدمته، مشددًا على أهمية استمرار الاستفادة من جميع أبناء النادي، حتى الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات.

نادي الترسانة

وقال طارق حسانين، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "هناك العديد من الأشخاص الذين خاضوا الانتخابات ولم يحالفهم التوفيق، وهذا لا يعني ابتعادهم عن النادي، بل يجب أن يكونوا موجودين ويقدموا خبراتهم لخدمة الترسانة، فالجميع يستطيع المساهمة في إدارة النادي وخدمته، وليس أعضاء مجلس الإدارة فقط".

وأضاف: "أشكر جميع الجهات التي تتابع وتدعم النادي، سواء وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة، كما أشكر الوزير جوهر نبيل على متابعته اللقاء عبر منصات نادي الترسانة، وظهور البث والتصوير بصورة حديثة ومميزة، وهو أمر يسعدنا للغاية".

ووجه رئيس نادي الترسانة رسالة إلى جماهير النادي، مطالبًا إياهم بمواصلة الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "أشكر جميع جماهير الترسانة، وأقول لهم إن الترسانة قادم بإذن الله، ونتمنى أن نحقق طموحات الجماهير خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "أطالب جماهير الترسانة بألا تتخلى عن الفريق، وألا تنسى النادي في هذه المرحلة، فالجماهير عندما يفوز الفريق تسعد كثيرًا، وعندما يخسر تحزن بشدة، لكن كرة القدم فيها المكسب والخسارة، وعلينا جميعًا الوقوف خلف الفريق".

واختتم طارق حسانين تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله في نهاية الموسم سنفرح جميعًا، ونتمنى أن يكون القادم أفضل لنادي الترسانة وجماهيره".