إعلامي يكشف عن أغلى 3 منتخبات أفريقية من حيث القيمة السوقية.. كوت ديفوار في الصدارة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن قائمة أغلى 3 منتخبات إفريقية من حيث القيمة السوقية الإجمالية للاعبين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر نوفمبر.

منتخب مصر

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI"، إن منتخب كوت ديفوار يتصدر قائمة أعلى المنتخبات الإفريقية من حيث القيمة السوقية، متفوقًا على المغرب والسنغال.

وجاء ترتيب أغلى 3 منتخبات أفريقية كالتالي:

كوت ديفوار: 564 مليون يورو.

المغرب: 511 مليون يورو.

السنغال: 469 مليون يورو.

وأشار زيدان إلى القيمة السوقية الكبيرة التي تمتلكها المنتخبات الثلاثة، في ظل وجود مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعالمية.