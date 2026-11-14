قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلايت أوير: إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة
الاتحاد االأوروبي: ظروف الشتاء القاسية في قطاع غزة تفاقم الوضع الإنساني الخطير
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد هشام يضمن ميدالية لمصر ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم لسلاح السيف

أحمد هشام
أحمد هشام
حسن العمدة

واصل أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف تألقه ونجح في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 نوفمبر وحتى 15 من نفس الشهر الجاري، ليضمن ميدالية عالمية لمصر بالبطولة.

وتمكن هشام من الفوز في مباراة نصف النهائي على نظيره بطل المجر "كريستيان راب" المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 15-13 ليتأهل لنصف النهائي وينجح في ضمان الحصول على ميدالية.

ومن المنتظر أن يواجه هشام نظيره بطل الولايات المتحدة الأمريكية "دارلي لوكاشينكو" في مباراة نصف النهائي في تمام السادسة إلا الربع.

كان هشام قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره بطل اليابان "تامون يوشيدا" بنتيجة 15-7 في دور الـ64 الرئيسي ليتأهل لدور الـ32.

وواصل هشام تألقه وتمكن من الفوز على بطل الصين "شاوتونج لو" في دور الـ32 بنتيجة 15-14 قبل الفوز في ثمن النهائي على نظيره بطل ألمانيا "فريدريك كيندلر" بنتيجة 15-10.

يذكر أن اليوم سيشهد ختام منافسات الفردي على أن تقام غدًا منافسات الفرق للرجال والسيدات في اليوم الأخير للبطولة.

ويشارك في البطولة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

أحمد هشام منتخب مصر لسلاح منتخب مصر لسلاح السيف منتخب مصر أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف كأس العالم لسلاح السيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

الواقعة

إتمام الصلح بين الضحايا والمجنى عليهم في واقعة استعراض القوة بالمرج

المتهم

خلاف على الأجرة.. ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على سائق توك توك بالمطرية

المتهم

حبس فرد شرطة تعدى على نجل شقيقه بقطعة حجرية بالبحيرة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد