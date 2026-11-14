أحمد هشام يضمن ميدالية لمصر ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم لسلاح السيف

واصل أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف تألقه ونجح في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 نوفمبر وحتى 15 من نفس الشهر الجاري، ليضمن ميدالية عالمية لمصر بالبطولة.

وتمكن هشام من الفوز في مباراة نصف النهائي على نظيره بطل المجر "كريستيان راب" المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 15-13 ليتأهل لنصف النهائي وينجح في ضمان الحصول على ميدالية.

ومن المنتظر أن يواجه هشام نظيره بطل الولايات المتحدة الأمريكية "دارلي لوكاشينكو" في مباراة نصف النهائي في تمام السادسة إلا الربع.

كان هشام قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره بطل اليابان "تامون يوشيدا" بنتيجة 15-7 في دور الـ64 الرئيسي ليتأهل لدور الـ32.

وواصل هشام تألقه وتمكن من الفوز على بطل الصين "شاوتونج لو" في دور الـ32 بنتيجة 15-14 قبل الفوز في ثمن النهائي على نظيره بطل ألمانيا "فريدريك كيندلر" بنتيجة 15-10.

يذكر أن اليوم سيشهد ختام منافسات الفردي على أن تقام غدًا منافسات الفرق للرجال والسيدات في اليوم الأخير للبطولة.

ويشارك في البطولة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.