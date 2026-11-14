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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اكتساح مالاوي بخماسية نظيفة.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم نتائجه الإيجابية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

ونجح الفراعنة في استغلال الفوز العريض للانفراد بصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ليبتعدوا عن أقرب منافسيهم منتخب أنجولا، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

  1. مصر – 7 نقاط من 3 مباريات.
  2. أنجولا – 4 نقاط من مباراتين.
  3. مالاوي – 3 نقاط من 3 مباريات.
  4. جنوب السودان – دون نقاط من مباراتين.

مشوار منتخب مصر في التصفيات

استهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل أن يحقق فوزا كبيرا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل ثم كرر النتيجة ذاتها أمام مالاوي في الجولة الثالثة.

ويستعد الفراعنة لمواجهة مالاوي مجددا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث يسعى المنتخب الوطني لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

منتخب مصر يكتسح مالاوي بخماسية 

وفرض منتخب مصر سيطرته على اللقاء، حيث افتتح ناصر ماهر التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة وعزز محمد هاني تقدم الفراعنة بالهدف الثالث في الدقيقة 39 وفي الدقائق الأخيرة، تألق محمد صلاح بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83 قبل أن يختتم خماسية المنتخب من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، ومواصلة تقديم الأداء الهجومي القوي خاصة بعد البداية المميزة للمدير الفني مع المنتخب، وتحقيق أول انتصاراته في مشواره مع الفراعنة.

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