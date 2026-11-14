عبدالناصر زيدان يكشف عن موقف علي ماهر من إمام عاشور بعد غيابه عن معسكر المنتخب

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع علي ماهر، المدير الفني للمنتخب الوطني، بإمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لدعمه بعد غيابه عن معسكر المنتخب الأخير وابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الماضية.

منتخب مصر الوطني

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI"، إن علي ماهر حرص على التواصل مع إمام عاشور هاتفيًا يوم الخميس الماضي، للاطمئنان على حالته والاستفسار عن أسباب غيابه عن مباريات الأهلي الأخيرة.

وأضاف أن المدير الفني للمنتخب أكد للاعب أن أبواب المنتخب لا تزال مفتوحة أمامه، والجهاز الفني ينتظر عودته في المعسكر المقبل، مطالبه باستعادة مستواه الفني والبدني، والحفاظ على علاقته بشكل جيد مع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة.

وتابع أن علي ماهر شدد خلال حديثه مع إمام عاشور على أهمية استعادة مستواه المعهود، والعمل بقوة من أجل التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني في معسكر مارس المقبل، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة لصفوف الفراعنة.

وأكد أن إمام عاشور أبدى سعادة كبيرة بمكالمة علي ماهر، وتعهد بفتح صفحة جديدة مع الجميع داخل النادي الأهلي، من خلال الالتزام والجدية في التدريبات، وبذل أقصى جهد لاستعادة مستواه والعودة للمشاركة بصورة منتظمة.