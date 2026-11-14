كواليس تُكشف لأول مرة.. كيف تسببت «ورقة مسربة» في أزمة حمادة عبد اللطيف مع الجوهري؟

كشف حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، عن كواليس عدم انضمامه إلى منتخب مصر خلال فترة قيادة الراحل محمود الجوهري، موضحًا أن الأمر كان من أبرز الأسباب التي دفعته لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وقال عبد اللطيف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أسامة في بودكاست «الحوار كبير»، إن الجوهري كان مهتمًا بضمه إلى صفوف المنتخب، وأرسل إليه رسالة مع طاهر أبو زيد تضمنت بعض التعليمات الفنية.

«دافع» و«لمسة واحدة»

وأضاف أن الرسالة كانت تتضمن جملتين: «دافع» و«لمسة واحدة»، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك قاموا بتصوير الورقة وإرسالها إلى الصحف.

وأوضح أن انتشار الرسالة تسبب في أزمة، بعدما اعترض النادي على توجيه الجوهري تعليمات فنية له وهو لاعب في الزمالك، معتبرًا أن تلك التعليمات يجب أن تكون خلال وجوده مع المنتخب.

الحزن لعدم انضمامه إلى المنتخب

وأشار إلى أن جماهير الزمالك شعرت بالحزن لعدم انضمامه إلى المنتخب، ورددت اسمه في عدة مناسبات، ومن بينها هتاف: «ليه يا جوهري ليه.. حمادة عملك إيه»، وهو ما دفع جماهير الأهلي للرد بهتافات دعمًا للجوهري، مؤكدًا أن كل ما حدث كان خارجًا عن إرادته.

انضمامه إلى منتخب مصر

وأكد نجم الزمالك السابق أن عدم انضمامه إلى منتخب مصر كان أحد أهم الأسباب التي دفعته للاحتراف في سلطنة عمان ثم لبنان، قائلًا إنه شعر بحزن شديد بسبب استبعاده، وفقد جزء من تركيزه داخل الملعب نتيجة لومه المستمر لنفسه.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه عاش فترة جيدة خلال تجربة الاحتراف، قبل أن يعود ويقيم مباراة اعتزاله، لكنه ندم لاحقًا على قرار الاعتزال، بعدما شعر بأنه كان قادرًا على الاستمرار في الملاعب لمدة عام أو عامين إضافيين.