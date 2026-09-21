حمادة عبد اللطيف: الزمالك صنع نجومية بيزيرا.. والنادي أكبر من أي لاعب

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الانتماء للقلعة البيضاء كان دائمًا في المقام الأول بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه رفض خلال فترة لعبه عددًا من العروض المالية الكبيرة من أجل الاستمرار داخل النادي.

وقال حمادة عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «أنا من أبناء نادي الزمالك والانتماء عندي كان في المقام الأول، وتلقيت عروضًا بمبالغ مالية كبيرة في فترة التسعينيات ورفضتها من أجل الزمالك».

وتطرق نجم الزمالك السابق للحديث عن أزمة خوان بيزيرا ورحيله عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة، إلا أن طريقة رحيله عن النادي لا تليق باسم الزمالك وغير مقبولة.

وأضاف: «بيزيرا لاعب مميز، لكن الطريقة التي رحل بها لا تليق بنادي الزمالك وغير مقبولة، والزمالك هو من صنع نجومية بيزيرا، والنادي لن يقف على لاعب أو على أي لاعب آخر».

وأشار حمادة عبد اللطيف إلى أنه يؤيد رحيل بيزيرا وبيعه خلال الفترة الحالية، من أجل المساهمة في حل أزمة المستحقات المالية الخاصة بباقي لاعبي الفريق، موضحًا أن مصلحة الزمالك يجب أن تكون فوق أي لاعب.

وعن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، أوضح نجم الزمالك السابق أن الصراع على البطولة ينحصر حاليًا بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، مع وجود سيراميكا في المرتبة التالية، مؤكدًا أن المنافسة ستكون قوية بين الأندية المتنافسة على القمة.

واختتم حمادة عبد اللطيف حديثه بالإشادة بما يقدمه معتمد جمال مع الزمالك، مؤكدًا أن المدير الفني يسير بشكل جيد وحقق نجاحًا مع الفريق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مشددًا على أهمية استمرار الدعم والاستقرار خلال الفترة المقبلة.