انقسام داخل الزمالك بسبب أموال بيزيرا.. وتأجيل تدريبات الفريق لحين سداد المستحقات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لاعبي الزمالك حصلوا على يوم إجازة إضافي، في ظل وجود اعتراضات من بعض اللاعبين على تأخر مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى وجود خلاف داخل مجلس الإدارة بشأن كيفية توزيع أموال صفقة بيزيرا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "كان من المفترض انتظام لاعبي الزمالك في التدريبات اليوم ، ولكن معتمد جمال منحهم يوم إجازة زيادة، من أجل منح الإدارة فرصة لتسديد مستحقات اللاعبين، خاصة أن هناك اعتراضات من بعض اللاعبين وقد لا يتواجدوا في التدريبات".

وأضاف: "هناك انقسام في المجلس حول فلوس بيزيرا، حسين السيد قال كل الفلوس تكون لمستحقات اللاعبين، وحسام المندوة قال عندي مرتبات الموظفين، وهشام نصر قال عندي مستحقات للاعيبة الألعاب الجماعية".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "فلوس بيزيرا ستسدد رواتب اللاعبين عن الموسم الماضي فقط".