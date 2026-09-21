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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلوس بيزيرا للكرة.. الزمالك يكشف مصير القسط الأول من الصفقة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن عدد من القرارات والملفات التي ناقشها مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه الأخير، وعلى رأسها توجيه القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا لدعم فريق الكرة.

وقالت الإعلامية دينا سليم، خلال برنامج «ستاد المحور»، إن حسام المندوه أوضح في تصريحات خاصة للبرنامج أن القسط الأول من صفقة انتقال خوان بيزيرا سيتم توجيهه لدعم فريق الكرة، إلى جانب سداد جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس الإدارة ناقش أيضًا ملف شركة الكرة، في ظل وجود عدد من العروض المقدمة من مستثمرين، والتي تخضع للدراسة حاليًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأشار المندوه إلى أن إدارة الزمالك تعمل على دراسة النسب الخاصة بكل عرض استثماري، للوصول إلى الصيغة المناسبة قبل حسم ملف شركة الكرة والإعلان عن التفاصيل النهائية.

وفي سياق آخر، تحدث أمين صندوق الزمالك عن خطة تطوير النادي الاجتماعي، مؤكدًا العمل على زيادة أعداد الاشتراكات والعضويات خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز موارد النادي.

وأضاف أن إدارة النادي تستهدف الاستفادة من العائد الناتج عن العضويات في دعم موارد الزمالك، بما يساعد على توفير مصادر دخل إضافية للنادي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي مجلس إدارة الزمالك إلى دعم فريق الكرة وتعزيز الموارد المالية للنادي، بالتزامن مع دراسة عدد من الملفات الاستثمارية والإدارية.

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