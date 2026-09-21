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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنشطة متنوعة بمكتبة مصر العامة ومبادرة جديدة لتعليم اللغات للأطفال

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

قالت منار محمد، المشرفة على الأنشطة بمكتبة مصر العامة، إن المكتبة تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الموجهة للأطفال والنشء، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالثقافة والتراث المصرية

وأضافت منار محمد خلال صباح الخير يا مصر، أن المكتبة تعمل على ترجمة عدد من الكتب والمواد المتعلقة بالتراث، وتقديمها للأطفال بصورة مبسطة تساعدهم على التعرف على تاريخهم وهويتهم المصرية.

وأشارت المشرفة على الأنشطة بمكتبة مصر العامة إلى أن المكتبة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتعليم اللغات للأطفال والنشء، في إطار الاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم اللغوية.

وأكدت أن المبادرة تستهدف الجمع بين تعليم اللغات والحفاظ على الهوية المصرية، من خلال تقديم محتوى وأنشطة تساعد الأطفال على الانفتاح على اللغات والثقافات المختلفة مع الحفاظ على ارتباطهم بالثقافة والتراث المصري.

مكتبة مصر العامة الأنشطة الطلابية تعليم اللغات للنشء

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