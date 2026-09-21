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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلعت مصطفى تدعم تأهيل الشباب لسوق العمل.. تدريب 2000 طالب وطالبة خلال 2026 |فيديو

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى


اختتمت مجموعة طلعت مصطفى برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2026، من خلال احتفالية كبيرة شهدت تكريم الطلاب المشاركين وتوزيع شهادات التقدير عليهم، وذلك بعد إتاحة فرص تدريب لنحو 2000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية والدولية، داخل عدد من إدارات وشركات المجموعة، في إطار جهودها لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ويأتي برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه مجموعة طلعت مصطفى سنويًا، بهدف تنمية المهارات العملية للطلاب في مختلف التخصصات، من خلال إتاحة فرصة التعلم والتدريب داخل بيئة عمل حقيقية، والتعرف على طبيعة العمل في مختلف القطاعات والاستفادة من الخبرات والكفاءات العاملة بالمجموعة.

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير، احتفاءً بإتمامهم البرنامج التدريبي

وقال الدكتور مصطفى عبد ربه، مدير أول التعليم والتطوير في مجموعة طلعت مصطفى: «نجحنا هذا العام في توفير فرص تدريب لعدد كبير من طلاب الجامعات المصرية والجامعات الدولية، وتؤمن مجموعة طلعت مصطفى بأن الاستثمار في الإنسان هو أغلى أنواع الاستثمار». وأضاف أن استمرار المجموعة في تنظيم برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار حرصها على أداء دورها في خدمة المجتمع، ودعم الشباب، والمساهمة في إعداد جيل جديد يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للانطلاق في سوق العمل.

عمل طلعت مصطفى مصر

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