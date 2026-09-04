حمادة عبد اللطيف يشيد بمنصف: لاعب كويس وكورته حلوة.. المهارة بتشد العين

أشاد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه محمد منصف، لاعب الأهلي، خلال مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مهارات مميزة تجعله محط أنظار المتابعين.

وقال حمادة عبد اللطيف، في تصريحات تلفزيونية: «عجبني منصف بقرار لما نزل، وقبل كده لما شارك عمل أسيست. لاعب كويس وكورته حلوة ولسه جاي، واللي بيشد عينك دايمًا هو اللاعب اللي عنده مهارة».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 87، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة في مشوار البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويًا مع بيراميدز صاحب الصدارة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-2، ثم زد بهدفين دون رد، وأخيرًا سموحة بهدف دون مقابل.