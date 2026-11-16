تفعيل منصة للرحلات المدرسية المجانية للمواقع الأثرية بتعليم نجع حمادى

‏استقبل محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بقنا، الدكتورة سحر عبد الفتاح حسن، مسؤول الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بمناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية، لبحث آليات تفعيل منصة "رحلة" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.

وقد ‏حضر اللقاء محمد عبد اللاه، مسؤول التطوير بالإدارة التعليمية، ومحمد فتحي المرواني، مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليمية نجع حمادي، وأيمن محمود الوكيل، مسؤول أمن مناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية.

‏وتناول اللقاء التعريف بمنصة "رحلة" الرقمية الجديدة، والتي تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى النشء، وتشجيع تلاميذ المدارس على زيارة المواقع الأثرية والمتاحف للتعرف على حضارة بلدهم العريقة.

‏وأكد اللقاء أن المنصة تتيح للمدارس الحكومية والأزهرية بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية تنظيم رحلات مجانية على مدار العام الدراسي إلى 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا على مستوى الجمهورية، من بينها المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي ومعبد دندرة بقنا، وغيرها من المواقع الأثرية.

‏وأوضح الحاضرون، بأن إطلاق المنصة يأتي تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وحرص الوزارة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في منظومة العمل السياحي والأثري، بما يسهم في تحسين التجربة التعليمية والسياحية، وتمكين التلاميذ من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بسهولة ومن خلال آلية منظمة وآمنة، استنادًا إلى قرارات مجالس إدارات المجلس الأعلى للآثار، وهيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، التي أقرت إتاحة دخول مجاني لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية للمدارس الحكومية.

‏كما تم استعراض ما أوضحه الدكتور محمد شعبان، معاون الوزير للخدمات الرقمية، بأن المنصة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تكامل قواعد البيانات بين الوزارتين، بما يضمن دقة وسهولة إجراءات الحجز والتحقق من هوية منسقي المدارس إلكترونيًا، مع اعتماد النظام على توزيع المواعيد وعدد الزائرين المسموح به في كل موقع لتجنب التكدس، وتحقيق تجربة تعليمية وثقافية وسياحية مثالية لجميع الطلاب.

الحجز الإلكتروني المسبق

‏وأشار اللقاء إلى أن التسجيل الإلكتروني على المنصة إلزامي، وأنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لن يُسمح بالدخول لأي رحلة مدرسية مجانية إلى المتاحف أو المواقع الأثرية إلا بعد تأكيد الحجز الإلكتروني مسبقًا، وذلك لتسهيل إجراءات الحجز، والحد من التزاحم، وضمان سلامة الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية وترسيخ قيم الوعي الأثري والسياحي في نفوسهم منذ الصغر.

‏وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التزام مسؤولي المدارس بالتعليمات الموضحة وخطوات التسجيل عند حجز الرحلات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "رحلة"، من خلال الرابط الموحد: https://rehla.egymonuments.com/login ، والاطلاع على دليل المستخدم عبر الرابط المخصص لذلك، لضمان أفضل تجربة تعليمية وثقافية للطلاب.

تعزيز الانتماء الوطني

‏وأكد محمد الزقيم ، مدير إدارة نجع حمادى التعليمية، حرص الإدارة على تفعيل المنصة بجميع مدارس الإدارة، وتشجيع الطلاب على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية التي تعد خطوة جديدة نحو الدمج بين التعليم والسياحة والآثار، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة من خلال تعريفهم بتراث بلادهم العريق بأساليب عصرية ومبتكرة.

‏‏من جانبها، أكدت الدكتورة سحر عبد الفتاح حسن، استعداد مناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الإدارة التعليمية، وتقديم التوعية الأثرية اللازمة للطلاب والمعلمين، بما يحقق أهداف المنصة ورسالتها في نشر الوعي الأثري والسياحي.

