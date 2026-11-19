ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على مدير مدرسة فى دشنا بتهمة التحرش بطفل عمره 10 أعوام، عقب تحرير محضر من قبل والد الطفل بمركز شرطة دشنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد ضبط مدير مدرسة والتحقيق معه بعد تحرير محضر من والد طفل بتهمة التحرش بابنه فى المدرسة والذي يبلغ 10 أعوام.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت من ضبط مدير المدرسة المشكو في حقه، تمهيدًا لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.



وجارِ التحقيق مع مدير المدرسة على خلفية اتهامه بالتحرش بأحد الأطفال وسماع أقواله، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتحقيق فى الأمر.