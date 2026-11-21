وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين بإعادة تمهيد الطريق بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، عقب الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة التنسيق للبدء في أعمال رد الشيء لأصله وتسوية الطريق وإزالة أي معوقات تعوق حركة السير، تيسيراً على المواطنين وضماناً لسلامتهم.





وأوضح خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بأنه تم التواصل مع المختصين بأعمال الصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية العطيات، وأفادوا بأنه جارٍ العمل على إصلاح الطريق وتسويته عقب الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، استمرار متابعة الأعمال بشكل مكثف، والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال التمهيد وإعادة الطريق إلى حالته المناسبة، استجابةً لمطالب الأهالى.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، الالتزام بتنفيذ توجيهات محافظ قنا بشأن رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بالقرية.





