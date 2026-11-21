وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع محمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق، استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة كفر الزقازيق، وذلك بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، وبإجمالي مساحة بلغت 9 آلاف و500 متر مربع، وبنسبة تنفيذ 50%، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.