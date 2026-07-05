برلماني: افتتاح «الأوكتاجون» يعزز الأمن القومي ويدعم جاهزية الدولة

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة القيادة والإدارة الاستراتيجية للدولة، ويعد ركيزة أساسية في دعم وتعزيز الأمن القومي المصري على كافة المستويات.

افتتاح الأوكتاجون

وأكد النائب محمد نوح، في تصريحات له، أن إنشاء هذا المقر المتطور يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز من جاهزية مصر الدائمة للتعامل مع مختلف التحديات، وحماية استقرار الدولة وصون مقدراتها.

كما ثمن النائب محمد نوح التوجيهات الصادرة عن الرئيس خلال الافتتاح، بشأن أهمية فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يتيح مساحة للرأي والرأي الآخر، بما يسهم في إثراء النقاش العام وبناء الوعي المجتمعي وتعزيز إدراك المواطنين للقضايا الوطنية، وكذلك التوجيهات الخاصة بتنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، بما يدعم تطوير العمل السياسي ويعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة.

إجراء انتخابات المجالس المحلية

وأشار نوح إلى أن توجيه الرئيس الخاص بأهمية الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات المجالس المحلية، يرسخ قيم المشاركة الشعبية ويعزز دور المواطن في إدارة شؤون محلياته، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بما يخدم مسيرة التنمية والبناء في الدولة المصرية.