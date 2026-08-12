قوة الفلاجشيب بسعر منافس.. شاومي تطلق Redmi K100 Pro وK100 Pro Max

كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتفيها الجديدين Redmi K100 Pro وRedmi K100 Pro Max، ضمن أحدث أجيال سلسلة K، مع مواصفات قوية تشمل معالجات رائدة، وشاشات بمعدل تحديث مرتفع، وكاميرات بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب بطاريات ضخمة.

ورغم التشابه الكبير في التصميم، هناك مجموعة من الاختلافات المهمة بين الإصدارين، خصوصا في المعالج والشاشة والكاميرات وسعة البطارية.

مواصفات Redmi K100 Pro.. أداء قوي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 V

يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi K100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series، وهو إصدار خاص من المعالج الرائد، مع اختلاف أساسي في وحدة معالجة الرسوميات.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X Ultra، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

أما إصدار Redmi K100 Pro Max فيستخدم النسخة الكاملة من معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع خيارات الذاكرة والتخزين نفسها، لكنه يتفوق على الإصدار العادي في بعض المكونات الأخرى.

Redmi K100 Pro

شاشة أكبر في إصدار Pro Max

يحصل Redmi K100 Pro على شاشة OLED قياس 6.56 بوصة بدقة 1.5K تبلغ 2510 × 1156 بكسل، مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 185 هرتز.

في المقابل، يأتي Redmi K100 Pro Max بشاشة AMOLED أكبر قياس 6.9 بوصة، بدقة 2608 × 1200 بكسل، مع معدل التحديث نفسه البالغ 185 هرتز.

وهذا يجعل إصدار Pro Max أكثر ملاءمة لمن يفضل مشاهدة المحتوى والألعاب على شاشة كبيرة.

كاميرا 200 ميجابكسل في الهاتفين

يعتمد كلا الهاتفين على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة، لكن التفوق في منظومة التصوير يذهب بوضوح إلى إصدار Pro Max.

فالهاتف الأعلى يأتي بكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا يصل إلى 5 أضعاف، بينما يكتفي K100 Pro بعدسة تقريب توفر تقريبا بصريا بمعدل 2.5x.

كما يحصل Pro Max على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، في حين يستخدم K100 Pro كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل فقط.

ويضم الهاتفان كذلك مكبر صوت منخفض التردد في الجهة الخلفية، جرى ضبطه بالتعاون مع Bose.

Redmi K100 Pro Max

بطاريات ضخمة وشحن بقدرة 100 وات

يأتي Redmi K100 Pro ببطارية من السيليكون والكربون بسعة ضخمة تبلغ 8580 مللي أمبير في الساعة، بينما يرفع Pro Max السعة إلى 9070 مللي أمبير في الساعة.

ويدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، إلى جانب الشحن السلكي العكسي بقدرة 27 وات.

كما يتمتع الهاتفان بمقاومة للماء والغبار وفق معايير IP66 وIP68 وIP69.

يتوفر Redmi K100 Pro بأربعة ألوان هي: الأخضر الفولتي، والأبيض، والأسود، والأحمر، ويبدأ سعره من 3699 يوانا لإصدار 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 256 جيجابايت للتخزين، بينما يصل إلى 4699 يوانا لإصدار 16 جيجابايت و512 جيجابايت.

أما Redmi K100 Pro Max فيأتي بألوان: الأزرق، والأبيض، والأسود، والأحمر، ويبدأ من 4199 يوانا لإصدار 12 جيجابايت و256 جيجابايت، ويصل إلى 5999 يوان للإصدار الأعلى بذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.