تحدث مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس جديدة تخص مشواره في القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

مروان عطية يكشف كواليس مراقبة ميسي في كأس العالم للأندية

وقال مروان عطية: «اللعب في الأهلي مسئولية كبيرة، وتتطلب قدرة فائقة على تحمل الضغوط؛ لأن قميص النادي «ثقيل».. ومن يرتديه لابد أن يكون صاحب شخصية قوية، وعقلية مميزة، وهو أمر يحتاج إلى تركيز كبير طوال الوقت داخل الملعب ‏وخارجه.. التواجد في الأهلي يمثل نقلة لأي لاعب، ويمنحه فرصة للتطور واكتساب الخبرات، وتحقيق البطولات وكتابة التاريخ».‏

وأضاف: «تواجدي في الأهلي منحني فرصة لتطوير نفسي على كافة المستويات.. وبخلاف ذلك منحني فرصة ذهبية للمشاركة‏‏ في المحافل الكبيرة مثل بطولتي الانتركونتننتال وكأس العالم للأندية".

وواصل مروان : “أكثر ‏مباراة أعتز بها هي مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية.. كنت مكلفا برقابة ليونيل ميسي طوال الوقت، والحمد لله قدمت أداءً ‏مميزًا.. وخلال تلك المباراة تواجهنا تسع مرات في الملعب واستخلصت الكرة منه سبع مرات”.

وتابع:" كذلك اعتز كثيرا بمباراة الأهلي واتحاد جدة في السعودية، ‏وحصلت على جائزة رجل المباراة، بالإضافة إلى مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي توجنا خلالها باللقب على حساب الوداد المغربي في ملعبه بهدف محمد ‏عبدالمنعم».‏

مروان عطية: الإنتماء للأهلي شرف لأي لاعب وفرصة لكتابة التاريخ

عبر مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره الشديد واعتزازه بالاستمرار داخل صفوف الفريق، وتمديد عقده ‏حتى 2030م، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تعطيه دوافع كبيرة، وتزيد من إصراره على المنافسة؛ لإسعاد جماهير الأهلي والفوز بكل البطولات.‏

مروان عطية تحدث للموقع الرسمي ومنصات النادي الرسمية عن تمديد عقده، وطبيعة المنافسة خلال الموسم الجاري، والأهداف المستقبلية التي يسعى لتحقيقها ‏مع نادي القرن.

وقال: «سعيد للغاية بثقة مسئولي النادي بقدراتي.. ولمست حالة من التقدير الشديد بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس ‏العالم، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الاستمرار داخل الأهلي.. الأمور لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة، وقعت بعدها على العقد الجديد، ‏ووجدت كل التقدير والدعم من جانب الأهلي، وهو بالطبع أمر يسعدني للغاية».‏ ‏

وأضاف: «الكثير من الجماهير تؤكد أنني أصبحت أحد أبناء النادي، وهذا شرف كبير، وفي نفس الوقت مسئولية مضاعفة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن ‏ينتمي للنادي الأهلي، وفور عودتي من كأس العالم وجدت مسئولي النادي يتحدثون معي عن رغبتهم في تمديد عقدي؛ تقديرا لما ‏قدمته خلال الفترة الماضية، مما جعلني أشعر بقيمتي بشكل كبير داخل النادي».‏