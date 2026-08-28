25 مليون جنيه.. تفاصيل تمديد عقد مروان عطية مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عصام سراج الدين مدير قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، تواصل في ساعة متأخرة مساء أمس مع مروان عطية من أجل تمديد عقده، وذلك في اتصال هاتفي وبعدها حضر اللاعب وقام بالتوقيع الرسمي على عقود التمديد.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: مروان عطية بعد ساعة واحدة من الاتصال، قام بالتوقيع الرسمي مع النادي الأهلي حتى 2030، وكان اللاعب عقده يتبقى فيه 3 مواسم لكن النادي قام بتقديره ماليا.

وأضاف: النادي الأهلي منح مروان عطية، عقده وفقا للسقف المالي المحدد، بـ25 مليون جنيه سنويًا بالإضافة للمكافآت والحوافز المالية التي تُقدر بعشرة ملايين آخرى.

وشدد على أن هناك متغيرات تحدث باستمرار في الملفات الخاصة بتمديد العقود، لأن إدارة الكرة بالأهلي تعمل بجدية شديدة من أجل الإسراع في حسم الأمور للمحافظة على استقرار الفريق في منافسات الدوري المصري.