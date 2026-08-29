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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالرحمن سمير يكشف كواليس هدف مروان عطية في شباك إنبي

مروان عطية
مروان عطية
باسنتي ناجي

تحدث عبدالرحمن سمير، حارس مرمى فريق الشرقية إنبي، عن الهدف الذي سجله مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال مواجهة الفريقين، كاشفًا تفاصيل اللحظة التي استقبلت فيها شباكه تسديدة اللاعب.

إنبي

وقال عبدالرحمن سمير في تصريحات إذاعية عن هدف مروان عطية: «من أول ما رجعت لمروان وأنا رؤيتي للكورة شبه معدومة، مش باينة من الزحمة اللي قدامي، فيها كمية توفيق رهيبة إنها تعدي من الزحمة دي تروح المقص».

وأضاف حارس إنبي: «أنا السنة اللي فاتت طلعت واحدة منه برضو في المقص زيها، هو ما شاء الله تسديداته قوية ولاعب كبير وذكي وفارق طبعًا مع الأهلي، ومتوقعتش إنها تروح بالشكل ده».

وأشاد عبدالرحمن سمير بقدرات مروان عطية، مؤكدًا أن لاعب الأهلي يتمتع بقوة كبيرة في التسديد، إلى جانب ذكائه داخل الملعب، وهو ما يجعله من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق الأحمر.

وأوضح حارس الشرقية إنبي أن صعوبة التصدي للتسديدة جاءت أيضًا بسبب عدم وضوح الرؤية أمامه نتيجة الزحام، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن تذهب الكرة بهذه الدقة إلى أقصى زاوية في المرمى.

مروان عطية الاهلي الزمالك

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