المجلس الأعلى للجامعات يطلق فيديو تعريفيًا حول اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والفنية

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوعية الطلاب بقواعد وإجراءات القبول بالجامعات للعام الجامعي 2026/2027، أطلق المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفيًا يستعرض أهم المعلومات المتعلقة باختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية.

ويتضمن الفيديو تعريفًا بالكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، إلى جانب توضيح خطوات التسجيل والتقديم الإلكتروني، وضوابط وشروط أداء الاختبارات، بما يساعد الطلاب على استكمال إجراءات التقدم بصورة صحيحة.

ويأتي إطلاق الفيديو في إطار جهود التوعية الطلابية وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة للطلاب، ومساعدتهم على التعرف على متطلبات الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة المنصات الرسمية للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن اختبارات القدرات وإجراءات التنسيق.

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