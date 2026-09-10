الدقهلية .. إنقاذ 3 أشخاص من الغرق ببحر جمصة

تمكنت فرق الإنقاذ بجمصة من إنقاذ 3 أشخاص حيث غرقوا بمياه بحر جمصة بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإنقاذ 3 أشخاص أمام برج 60 بشاطئ جمصة.



انتقل ضباط المباحث ونم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين إصابة كلا من أحمد محمد عبد الحميد، 42 عاما ، مقيم بهتيم بمحافظة القليوبية، وإنجي مصطفى محمد عبد الحميد، 19 عاما ، مقيمة القاهرة، وصفاء محمد عبد الحميد محمد، 50 عاما ، مقيمة القاهرة، وجميعهم مصابون بحالات ما بعد الغرق.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.