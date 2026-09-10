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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسعود علام أمينًا عامًا لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح

مسعود علام أمينًا عامًا لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
مسعود علام أمينًا عامًا لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
معتز الخصوصي

أصدر النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قرارًا بتعيين العمدة مسعود علام أمينًا عامًا للحزب بمحافظة مطروح.

ويعكس القرار توجهًا نحو الاستعانة بقيادات تتمتع بحضور مجتمعي وقدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، بما يدعم خطط الحزب لتوسيع نشاطه بالمحافظات وتعزيز دوره في القضايا الجماهيرية والمجتمعية.

ويحمل اختيار العمدة مسعود علام لهذه المهمة دلالة واضحة على توجه الحزب نحو تطوير أدائه التنظيمي بمحافظة مطروح، وفتح مساحات أكبر للتواصل مع أبناء المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم، والعمل على طرحها في إطار مؤسسي وحزبي.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تحركًا تنظيميًا موسعًا للحزب داخل محافظة مطروح، من خلال تفعيل دور الأمانة العامة، وتعزيز التواصل مع القيادات الشعبية والتنفيذية والمجتمعية، إلى جانب دعم المبادرات والأنشطة التي تستهدف خدمة المواطنين.

ويأتي القرار في إطار رؤية حزب الجيل الديمقراطي لبناء كوادر تنظيمية قادرة على تحمل المسؤولية، وتطوير أدوات العمل الحزبي، وتعزيز التواصل مع الشارع، بما يواكب التحديات والمتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية والمجتمعية.

وأكد العمدة مسعود علام اعتزازه بثقة النائب ناجي الشهابي، رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تكاتف جميع أعضاء وقيادات الحزب بمحافظة مطروح، والعمل بروح الفريق من أجل تفعيل دور الحزب وخدمة أبناء المحافظة.

وشدد علام على أن توليه المسؤولية يمثل تكليفًا قبل أن يكون تشريفًا، مؤكدًا عزمه على العمل من أجل بناء أمانة حزبية فاعلة وقريبة من المواطنين، بما يسهم في تحقيق أهداف الحزب وترسيخ حضوره داخل محافظة مطروح.

ويفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الحزبي والتنظيمي لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح، في ظل توجه واضح نحو دعم الأمانات بالمحافظات والاستثمار في القيادات القادرة على الحضور والتفاعل مع الشارع.

النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي المواطنين المحافظات مطروح

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