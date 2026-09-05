ناجي الشهابي: دعم الصناعة يفتح آفاقاً جديدة لتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإحدى الشركات الصينية بشأن بحث إمكانية إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الإطارات داخل منطقة السخنة الصناعية، باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 500 مليون دولار، وعلى مساحة تُقدَّر مبدئيًا بنحو 600 ألف متر مربع، مع استهداف توجيه نحو 95% من الإنتاج للتصدير.

ويستهدف المشروع المقترح إقامة مجمع متكامل يضم خطوطًا لتصنيع الإطارات والأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية المرتبطة بها، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، بما يدعم التوسع في الإنتاج وخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع خطاب النوايا مع مجموعة «ZC Rubber» يمثل خطوة مهمة نحو بحث إقامة مشروع صناعي متكامل في قطاع الإطارات، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في التصدير.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية متكاملة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الإطارات، في ضوء موقعها الجغرافي المتميز، وما تتمتع به من بنية أساسية وشبكات نقل وموانئ ومنظومة لوجستية، بما يدعم قدرة المشروعات الصناعية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن استهداف توجيه نحو 95% من إنتاج المشروع للتصدير يعكس الطابع التصديري للمشروع، ويعزز فرص الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة القدرات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من أحدث التقنيات في صناعة الإطارات، وتوطين الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية والمهارات الفنية للعمالة المصرية، ورفع كفاءة الصناعة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الحكومة حريصة على توفير الأراضي الصناعية المناسبة للمشروعات الاستثمارية، وتقديم البدائل التي تتوافق مع طبيعة كل مشروع، إلى جانب العمل على تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم الإسراع باستكمال الدراسات والانتقال إلى مراحل التنفيذ.

من جانبه، أكد السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع خطاب النوايا يمثل خطوة مهمة لبحث إقامة أحد المشروعات الصناعية المتخصصة في قطاع الإطارات، مشيرًا إلى أن المشروع المقترح يتماشى مع توجه الهيئة نحو جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة منطقة السخنة الصناعية.

وأضاف شيخون أن التعاون مع هذه المجموعة الصينية يعكس ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من قدرة على استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، خاصة في ضوء تنامي الاستثمارات الصينية بالمنطقة، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم المستثمرين خلال مراحل دراسة المشروعات واستيفاء متطلباتها الفنية والاستثمارية، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ المشروعات الصناعية وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة.

وأوضح أن اختيار منطقة السخنة الصناعية لدراسة إقامة هذا المشروع يأتي في ضوء ما تتمتع به من مقومات متكاملة تخدم الصناعات الكبرى، وتوفر اتصالًا مباشرًا بالأسواق ومراكز التجارة العالمية، بما يدعم فرص نجاح المشروعات الصناعية وتوسعها مستقبلًا.

وأكد رئيس الهيئة أن المشروع المقترح يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة الإطارات، والاستفادة من المقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها منطقة السخنة الصناعية.

وقع خطاب النوايا من جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، ومن جانب مجموعة «ZC Rubber»، شين جين رونغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة.

ويأتي توقيع خطاب النوايا كإطار أولي لدراسة المشروع وتقييم متطلباته الفنية والاستثمارية، على أن يواصل الجانبان التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال الدراسات وتحديد الموقع المناسب واستيفاء الإجراءات اللازمة، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية للمشروع.