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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاستثمار: نستهدف حوكمة الذكاء الاصطناعي وتفعيل منطقة التجارة الحرة

الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة
الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة
الديب أبوعلي

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي قاطر وقادر على الصمود أمام التغيرات الجذرية والتحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بحضور السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الحالية للمجلس، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الوفود العربية.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته على أن السعي العربي نحو مستقبل أفضل يمر عبر الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مستنكراً الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

وأكد أن مصر تبذل كافة الجهود الحثيثة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والدول العربية الوسيطة لإنهاء الأزمة، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة وتسهيل مرور المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة.

وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الدول العربية ما زال لا يلبي الطموحات المرجوة، ممّا يتطلب بذل مزيد من الجهود لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإتمام ملف الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز الاستثمارات المشتركة تنفيذاً لميثاق جامعة الدول العربية وقرارات المجلس.

وأوضح أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن موضوعات رئيسية ومحورية، في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ (35). كما يتناول الاجتماع الموافقة على إنشاء إطار عربي متكامل لحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يعزز التعاون العربي في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا وبناء الإنسان.

​واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمته بالتوجه بالتهنئة للمملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة الدورة الحالية، مشيداً بما قدمته الجمهورية الجزائرية خلال رئاستها للدورة السابقة ومقدماً لها التعازي في ضحايا الحرائق الأخيرة، كما وجه الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوفود المشاركة على جهودهم في إعداد وتنظيم أعمال الاجتماعات. 

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح جامعة الدول العربية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي المجلس الاقتصادي والاجتماعي فلسطين إسرائيل المملكة العربية السعودية السفير نبيل فهمي

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