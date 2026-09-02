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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب باتفاق «4+4» في ليبيا.. وتدعو لإنهاء الانقسام

شعار الجامعة العربية
شعار الجامعة العربية
الديب أبوعلي

أكدت جامعة الدول العربية، إنها تتابع باهتمام التطورات الأخيرة المتصلة بالمسار السياسي في ليبيا، وفي مقدمتها توقيع المشاركين في إطار الاجتماع المصغر «4+4» على الاتفاق المتعلق بتنفيذ أول محطتين من خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال مراسم عُقدت في طرابلس يوم 30 أغسطس الجاري.

وشاركت جامعة الدول العربية في مراسم التوقيع من خلال مكتبها في طرابلس، في إطار عضويتها في لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن مسار برلين، ومتابعتها لمختلف الجهود والتحركات ذات الصلة بتطورات الأوضاع في ليبيا.

الاتفاق السياسي في ليبيا 

وأكدت الجامعة العربية أنها ستتابع خلال المرحلة المقبلة تطورات الملف الليبي عن كثب، مع تكثيف اتصالاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف الليبية والدول العربية المعنية وبعثة الأمم المتحدة وسائر الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز فرص الوفاق وتقريب وجهات نظر الليبيين.

وأعربت الجامعة عن تقديرها بأن المرحلة الراهنة تستوجب البناء على كل ما من شأنه تقريب المواقف بين الليبيين وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات، والوصول إلى الاستحقاقات السياسية والانتخابية المنشودة.

وشددت جامعة الدول العربية على أهمية أن تظل العملية السياسية في ليبيا ليبية القيادة والملكية، ومستندة إلى توافق وطني واسع، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلال قرارها الوطني.

جامعة الدول العربية الجامعة العربية ليبيا اتفاق 44 طرابلس الأمم المتحدة الاجتماع المصغر

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