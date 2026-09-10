إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان، في حادث تصادم دراجتين ناريتين،، بقرية ليسا الجمالية التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، أمام كوبري الجمعية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بليسا الجمالبة

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص:

حميد عبدالرحمن عبدالرحمن عوف، 45 عاماو، مصاب بكسر في الركبة اليمنى.

أم هاشم حميد عبده صالح، 38 عاما ، مصابة بكسر بمفصل الفخذ الأيمن.

فارس حميد عبدالرحمن، 9 أعوام ، مصاب باشتباه نزيف بالمخ.

علي محمد السيد خضر الجربان، 15 عاما ، مصاب بخلع في الكتف الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم.

ياسين مختار عصام الغيطاني، 12 عاما ، مصاب بكسر في الركبة اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .