قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد
العراق والسعودية تبحثان تبادل المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة
كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف يلتقي الإعلاميين والصحفيين لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

قال الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إن الإعلام شريك أساسي في دعم وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع الصحفيين والإعلاميين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتساؤلاتهم، وإتاحة المعلومات والبيانات الرسمية بصورة واضحة.

وشهد اللقاء حوارًا مباشرًا ومفتوحًا، طرح خلاله الإعلاميون عددًا من المداخلات والاستفسارات والملاحظات حول موضوعات تهم الطلاب وأولياء الأمور، حيث استمع وكيل الوزارة إلى جميع المداخلات، وحرص على توضيح الحقائق والرد على التساؤلات وبيان ما يتم اتخاذه من إجراءات، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الإعلام يساعد في التعرف على الملاحظات والتعامل معها بصورة عملية.

وأكد الدكتور عصام عمارة أن المتابعة الميدانية والاستماع إلى الملاحظات يمثلان جزءًا أساسيًا من العمل، قائلًا: إحنا محتاجين الإعلام يكون معانا في الميدان، ينقل اللي بيتعمل، وفي نفس الوقت يقول لنا على أي مشكلة أو ملاحظة، لأن الهدف في النهاية إننا نوصل لخدمة تعليمية أفضل للطالب. 

وتناول اللقاء بصورة عامة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انتظام العملية التعليمية، وأهمية التعاون بين المدرسة والأسرة والإعلام والمجتمع، بما يسهم في دعم الطلاب وتحسين مستوى الأداء.


وأكد مدير المديرية أن السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع مع المديريات التعليمية مختلف الملفات خطوة بخطوة، مع استمرار المتابعة والتنسيق بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بما يضمن التعامل مع الملفات التعليمية بصورة مستمرة ومتكاملة.

وأشار مدير المديرية إلى اهتمام اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بملف التعليم، وحرصه على متابعة النتائج وتحليلها بصورة دقيقة، والاستفادة منها في تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل، بما ينعكس على مستوى العملية التعليمية بالمحافظة.

كما أكد أهمية النقد المهني والملاحظات الموضوعية، قائلًا: الصحفي اللي يقول لي فيه مشكلة هو بيساعدني، وأنا محتاج أعرف الحقيقة عشان أقدر أصلحها. 

وفي ختام اللقاء، أعرب الصحفيون والإعلاميون عن تقديرهم لحرص مدير المديرية على عقد اللقاء والاستماع المباشر إلى مداخلاتهم والرد على استفساراتهم، مؤكدين أهمية استمرار هذا النهج في التواصل المباشر بما يخدم العملية التعليمية ويساعد في نقل المعلومات الصحيحة للمواطنين.

وأكد مدير المديرية أن مديرية التربية والتعليم ستواصل العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف، مع استمرار التواصل مع وسائل الإعلام، بما يدعم جهود تطوير العملية التعليمية ويضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده مدير المديرية  مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي المواقع الإخبارية بالمحافظة، بحضور محمد صلاح، وكيل المديرية، والدكتور سعيد رمضان، مدير الإعلام ووكيل العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن بالمديرية، حميدة إبراهيم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2026/2027 وعدد من الملفات المرتبطة بالعملية التعليمي

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

ترشيحاتنا

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر.. ردده للرزق وتيسير الأمور

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد