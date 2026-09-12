مدير تعليم بني سويف يلتقي الإعلاميين والصحفيين لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

قال الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إن الإعلام شريك أساسي في دعم وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع الصحفيين والإعلاميين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتساؤلاتهم، وإتاحة المعلومات والبيانات الرسمية بصورة واضحة.

وشهد اللقاء حوارًا مباشرًا ومفتوحًا، طرح خلاله الإعلاميون عددًا من المداخلات والاستفسارات والملاحظات حول موضوعات تهم الطلاب وأولياء الأمور، حيث استمع وكيل الوزارة إلى جميع المداخلات، وحرص على توضيح الحقائق والرد على التساؤلات وبيان ما يتم اتخاذه من إجراءات، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الإعلام يساعد في التعرف على الملاحظات والتعامل معها بصورة عملية.

وأكد الدكتور عصام عمارة أن المتابعة الميدانية والاستماع إلى الملاحظات يمثلان جزءًا أساسيًا من العمل، قائلًا: إحنا محتاجين الإعلام يكون معانا في الميدان، ينقل اللي بيتعمل، وفي نفس الوقت يقول لنا على أي مشكلة أو ملاحظة، لأن الهدف في النهاية إننا نوصل لخدمة تعليمية أفضل للطالب.

وتناول اللقاء بصورة عامة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انتظام العملية التعليمية، وأهمية التعاون بين المدرسة والأسرة والإعلام والمجتمع، بما يسهم في دعم الطلاب وتحسين مستوى الأداء.



وأكد مدير المديرية أن السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع مع المديريات التعليمية مختلف الملفات خطوة بخطوة، مع استمرار المتابعة والتنسيق بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بما يضمن التعامل مع الملفات التعليمية بصورة مستمرة ومتكاملة.

وأشار مدير المديرية إلى اهتمام اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بملف التعليم، وحرصه على متابعة النتائج وتحليلها بصورة دقيقة، والاستفادة منها في تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل، بما ينعكس على مستوى العملية التعليمية بالمحافظة.

كما أكد أهمية النقد المهني والملاحظات الموضوعية، قائلًا: الصحفي اللي يقول لي فيه مشكلة هو بيساعدني، وأنا محتاج أعرف الحقيقة عشان أقدر أصلحها.

وفي ختام اللقاء، أعرب الصحفيون والإعلاميون عن تقديرهم لحرص مدير المديرية على عقد اللقاء والاستماع المباشر إلى مداخلاتهم والرد على استفساراتهم، مؤكدين أهمية استمرار هذا النهج في التواصل المباشر بما يخدم العملية التعليمية ويساعد في نقل المعلومات الصحيحة للمواطنين.

وأكد مدير المديرية أن مديرية التربية والتعليم ستواصل العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف، مع استمرار التواصل مع وسائل الإعلام، بما يدعم جهود تطوير العملية التعليمية ويضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده مدير المديرية مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي المواقع الإخبارية بالمحافظة، بحضور محمد صلاح، وكيل المديرية، والدكتور سعيد رمضان، مدير الإعلام ووكيل العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن بالمديرية، حميدة إبراهيم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2026/2027 وعدد من الملفات المرتبطة بالعملية التعليمي