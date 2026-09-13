محمد فارس يحسم الجدل حول مصير عموتة مع الأهلي: «مفيش أي نقاش في النادي»

حسم الإعلامي محمد فارس، الجدل المثار حول مصير المدرب المغربي الحسين عموتة داخل النادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود أي نقاش حاليًا بشأن مستقبله مع الفريق.

وكتب محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «مش وجهة نظر ولكن معلومة، لا يوجد أي نقاش لمصير عموتة في هذه اللحظة داخل النادي الأهلي».

وأوضح فارس ، أن حديثه يتعلق بالوضع الحالي وفقًا للمعطيات الموجودة في الوقت الراهن، قائلًا: «وبقول في هذه اللحظة عشان محدش يجي كمان شهرين ولا تلاتة يقولي مش كنت كاتب كذا».

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد متغيرات جديدة، خاصة مع خوض الأهلي مباريات أمام الزمالك وبيراميدز، إلى جانب المنافسات الأفريقية، موضحًا: «المستقبل بقى ده فيه ماتشات زمالك وبيراميدز وأفريقيا ومعطيات جديدة دي محدش يقدر يحكم عليها».

واختتم محمد فارس توضيحه بالتأكيد على أن حديثه يأتي ردًا على تساؤلات المتابعين، قائلًا: «أنا بتكلم في اللحظة دي وفقًا للمعطيات الحالية، مفيش كلام داخليًا في الحتة دي، وأنا هنا بوضح عشان الناس اللي بتبعت أو تسأل في التعليقات».